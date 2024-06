Premio AIL “Paola Cristiano”, appuntamento a Fasano giovedì 4 luglio

Il prossimo 4 luglio con inizio alle 17.30 si terrà presso CiaiaLab – Laboratorio Urbano sito in corso Vittorio Emanuele 76 di Fasano la cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio Paola Cristiano promosso dalla sezione AIL di Brindisi presieduta da Carla Sergio. Premio riservato a quattro neospecialisti in Ematologia anno 2022/23 i cui elaborati medico-scientifici dopo attenta esaminazione da parte di una commissione medico scientifica saranno presentati al pubblico. Il premio (giunto alla seconda edizione) verrà assegnato alla migliore tesi discussa da un giovane medico specializzato in Ematologia in un ateneo della regione Puglia. E’ dedicato alla signora Paola Cristiano benefattrice della sezione brindisina dell’AIL,Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma ed è stato istituito su delibera del Consiglio Direttivo dell’AIL Brindisi dell’11 Novembre 2020 al fine di promuovere la ricerca in campo ematologico. Nella formulazione dei giudizi la Commissione valuterà l’originalità nell’approccio, nell’analisi svolta e nella importanza dei risultati ottenuti dalla ricerca fatta dal candidato; la completezza della trattazione e la rilevanza dello studio in relazione agli eventuali avanzamenti sperimentali e ai benefici clinici e la chiarezza espositiva da cui risulti evidente il contributo personale del candidato. Una cerimonia che vedrà la partecipazione del presidente nazionale Ail Giuseppe Toro.

Per questo importante evento scelta la sede di Fasano per onorare la neo associazione “Il girasole di Mari” che con i suoi molteplici volontari coordinati da Pasquina Ancona, è entrata a pieno titolo nella grande famiglia dell’Ail come sportello informativo della sezione di Brindisi. Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Fasano rappresentato per l’occasione dall’assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità, Cultura e Politiche dell’Infanzia Cinzia Caroli.