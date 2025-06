“Premio Eccellenze del Territorio 2025” del Rotary Club Brindisi

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi, il Rotary Club Brindisi ha organizzato una conferenza sul tema “Premio Eccellenze del Territorio 2025”. È stato premiato l’architetto Claudio De Gennaro, “la mia architettura…la mia città”. Dopo l’esecuzione degli inni, è intervenuto il dott. Giorgio Stomati, Presidente Rotary Club Brindisi, che ha dato il benvenuto ai presenti e ha letto alcune informazioni circa il curriculum dell’architetto. Sono state mostrate alcune slide riguardanti lavori prestigiosi portati a termine in alcune città del nord da Claudio che torna nella sua Brindisi ogni volta che gli è possibile. Riguardo Brindisi, inoltre, pensa che c’è l’abitudine di procedere a macchia di leopardo e in questo modo non si riesce ad avere una visione completa di città e che si potrebbe fare tanto per migliorarne le potenzialità. È stato ricordato il papà Nino, scomparso nel 2006, noto pittore, scultore e autore, anche, di caricature di personaggi illustri. Un incontro interessante, condotto dal giornalista Gianmarco Di Napoli, che è stato seguito con attenzione e curiosità dai presenti. Durante la serata, è intervenuto il dott. Salvatore Munafò, Rotary Club Brindisi, che ha presentato il dott. Massimo Stomati cooptato come socio del Rotary Club Brindisi. Anna Consales