PREMIO “FRANCO ARINA” A DUE STUDENTI DELL’ARTISTICO E DEL MORVILLO

Cerimonia di assegnazione questa sera, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, del Premio” Franco Arina”, intitolato al compianto ex sindaco. Arina ha sempre avuto attenzione per i giovani e questo premio e’ stato ideato per i giovani studenti. La commissione era composta da Filomena Arina, Vincenzo Guadalupi, Francesco Silvestre, Angelo Sconosciuto e Gianfranco Pierri. Sono stati ricevuti e valutati 35 elaborati, tra cui 11 di carattere poetico. La Commissione ha assegnato il premio a due studenti, Andrea Sanna del Liceo Artistico “Simone Durano”, con l’elaborato dal titolo “Totem digitali per Brindisi”, e Marta Zanzariello dell’Istituto professionale “Morvillo-Falcone” con l’elaborato dal titolo “Brindisi fashion week”.