Premio “Franco Arina” al Liceo Scientifico Monticelli

Terza edizione del premio “Franco Arina” intitolato all’ex sindaco di Brindisi degli anni ‘60 e ‘70 e ancora il primo segretario generale del Consorzio del porto. Il tema individuato da Filomena Arina, figlia di Franco, e’ stato il futuro e lo sviluppo del territorio brindisino. Il premio e’ andato ex aequo a tre lavori dei ragazzi del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli. Si tratta di due elaborati , singolo e di gruppo, e di un video. Negli anni passati il premio era stato indirizzato ai ragazzi delle scuole medie e l’anno seguente agli studenti delle scuole superiori, a cui non aveva partecipato il Liceo Scientifico di Brindisi. Questa potrebbe essere stata l’ultima edizione del premio, visto che sono stati coinvolti tutti i gradi degli istituti scolastici. “Tuttavia – ha detto la signora Arina – se mai dovessi organizzare una quarta edizione, per ora non in programma, coinvolgerei l’Universita’”. Sono intervenuti la direttrice scolastica Stefania Metrangolo, il vicesindaco Fabio Di Bello, l’assessore regionale Isabella Lettori, ie alcuni componenti della giuria Marco Greco e Gianfranco Perri.