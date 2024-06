Premio Honestas, quarta edizione: testimonial Rajae Bezzaz, inviata di Striscia La Notizia

La cerimonia di consegna delle borse di studio per la legalità si svolgerà a Brindisi il 21

giugno alle ore 21 presso la Scalinata Virgilio. Tema, la responsabilità

BRINDISI- «Le giovani generazioni, oggi, necessitano di testimoni responsabili e capaci di

tramandare i valori etici fondamentali, non tanto attraverso i soliti discorsi eloquenti, quanto

con stili di vita che aiutino loro a sviluppare il senso delle regole e, dunque, della legalità

intesa nella sua accezione più ampia di eguaglianza, libertà e rispetto per sé stessi e chi ci sta

intorno. Necessitiamo del recupero di una relazione positiva per evitare, in futuro,

l’incrementarsi di scelte nocive per la società.»

Con queste parole Rajae Bezzaz, scrittrice e inviata del telegiornale satirico Striscia La

Notizia, è la testimonial della quarta edizione del Premio Honestas, patrocinata dalla

Provincia e dai comuni di Brindisi, Mesagne e San Vito dei Normanni, e organizzata dalla

giornalista e scrittrice Fabiana Agnello, presidente dell’associazione “La Valigia Blu”.

La cerimonia di assegnazione delle borse di studio agli studenti vincitori del videocontest si

svolgerà il 21 giugno alle ore 21:00 a Brindisi, presso la Scalinata Virgilio. La serata sarà

condotta da Giuseppe Malara, caporedattore Rai Radio 1, e Fabiana Agnello. Tutta la

cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Premio Honestas

Il Premio, divenuto oramai itinerante nella provincia, dopo aver fatto tappa nei comuni di

Mesagne, San Vito dei Normanni e Latiano, arriva a Brindisi e si prefigge di instillare nei

giovani il seme della legalità nelle sue varie forme come la correttezza, l’onestà, la coerenza

e la credibilità, temi già affrontati nelle prime edizioni. L’obiettivo è quello di stimolare la

riscoperta di quei valori necessari per l’equilibrio della vita sociale, dove gli italiani di domani

potranno essere custodi e guardiani di valori ormai troppo opacizzati.

Il Premio assegna un numero variabile, di anno in anno, di borse di studio agli studenti delle

quinte classi degli istituti superiori della Provincia di Brindisi per l’elaborazione di un video

Instagram che quest’anno ha il tema della responsabilità.

I video Instagram, che verranno postati in rete, contribuiranno a quella battaglia quotidiana di

legalità, utilizzando gli strumenti e il linguaggio oggi più vicini ai giovani in contrapposizione

con la propaganda criminale web che inneggia alla violenza, finanche contro le istituzioni

come nel caso di alcuni cantanti neomelodici e influencer.

La commissione che proclamerà i vincitori è composta dal prefetto di Brindisi Luigi

Carnevale, dal Procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, dal coordinatore

della Federazione Antiracket Puglia- Fai Fabio Marini, dal testimonial dell’evento, Rajae

Bezzaz, e dai sindaci dei comuni della Provincia di Brindisi in cui sono presenti le scuole

superiori interessate.

La commissione, quindi, assegnerà le borse di studio durante la cerimonia di

premiazione degli studenti vincitori che, quest’anno, si svolgerà in data 21 giugno alle ore

21:00 presso la Scalinata Virgilio.