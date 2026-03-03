Premio Inno Welfare – riconoscimento alle best practice per gli Enti del Terzo Settore in Puglia

Venerdì 6 marzo 2026, ore 9.00

Community Library “L’Albero Maestro” Calimera

Calimera – Il Comune di Calimera, in collaborazione con l’Incubatore Certificato d’Impresa The Qube, invita le istituzioni, gli operatori del Terzo Settore, la cittadinanza e i media alla prima edizione dell’iniziativa “INNO WELFARE Premio Best Practice per gli Enti del Terzo Settore in Puglia – 1^ Edizione”

La giornata, in programma venerdì 6 marzo 2026 presso la Community Library “L’Albero Maestro” di Calimera, rappresenta un momento cruciale per accendere i riflettori sulle eccellenze dell’innovazione sociale nella nostra Regione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la diffusione di modelli innovativi di welfare pubblico, comunitario e partecipato, valorizzando le pratiche virtuose e replicabili già adottate sul territorio. Attraverso il confronto tra Pubbliche Amministrazioni, Enti del Terzo Settore (ETS) e stakeholder, il Premio INNO WELFARE punta a creare connessioni strategiche e a rafforzare le competenze progettuali necessarie per rispondere ai nuovi bisogni della comunità.

La giornata si articolerà in due momenti principali: una mattinata dedicata al confronto istituzionale e alla premiazione di tre realtà d’eccellenza, seguita da un pomeriggio di laboratorio operativo dedicato a co-progettazione e fundraising.

Nello specifico, dopo i saluti istituzionali sono previsti diversi interventi sul tema dell’innovazione sociale come leva strategica per rafforzare le politiche di welfare locale a cura di: Gianluca Tommasi, Sindaco del Comune di Calimera, Cristian Casili, Assessore al Welfare, Sport e Politiche giovanili della Regione Puglia, Federica Candelieri, Assessore al Welfare del Comune di Calimera, Massimiliano Fiorentino, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, Mauro Quarta, Presidente Visitmessapia APS, Luigi Conte, Portavoce del Forum del Terzo Settore provinciale di Lecce, e Vanessa Coppola, Presidente dell’Incubatore The Qube.

Seguirà la premiazione delle Best Practice, con la presentazione delle tre realtà selezionate: Agenzia Sociale Casa di Bari, che promuove un hub per il welfare abitativo e la piattaforma “Canone Giusto”; l’Associazione “Io Posso”, che propone soluzioni di design e architettura inclusiva per abbattere le barriere abitative legate alla disabilità; e il Comune di Parabita, riconosciuto come esempio di eccellenza nella gestione dei servizi sociali e nei percorsi di co-progettazione con il territorio.

Seguirà un momento informale di networking, pensato per favorire lo scambio di esperienze e la nascita di nuove connessioni tra i partecipanti.

Nel pomeriggio, l’evento proseguirà con un workshop operativo incentrato sulla presentazione delle misure di finanza agevolata regionale a beneficio degli enti del Terzo Settore e sulla condivisione di strumenti di co-progettazione e facilitazione partecipata. Le attività laboratoriali saranno curate da Vanessa Coppola, Salvatore Modeo (Founder e Innovation Manager di The Qube) e Giuseppe Orlando (Business analyst e project developer). A moderare e gestire i lavori dell’iniziativa ci sarà Raffaella Ferreri (Founder e Project Manager Social Impact The Qube).

Un welfare di comunità per il territorio

Il premio “INNO WELFARE” non è solo una celebrazione di successi, ma un laboratorio vivo per il futuro della Regione. Coinvolgendo attivamente ETS, studenti, amministrazioni locali e cittadini attivi, l’iniziativa mira a produrre output concreti, tra cui lo sviluppo di nuove proposte progettuali capaci di intercettare finanziamenti e generare un reale impatto sociale. La selezione delle pratiche vincitrici è stata guidata da criteri legati all’originalità, la sostenibilità, l’efficacia operativa e, soprattutto, la replicabilità del modello in altri contesti della Pubblica Amministrazione.

