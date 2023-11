PREMIO INTERNAZIONALE A BLOOMBERG. BRINDISI PROTAGONISTA

Bloomberg vince premio internazionale con servizio che – anche grazie al supporto di Confindustria Brindisi – vede protagonista la nostra città.

«Con piacere e anche un pizzico di orgoglio vi comunico che insieme a un pool di colleghi di Bloomberg abbiamo vinto il prestigioso premio giornalistico Hinrich, della National Press Foundation in USA, per un pezzo corale su come il mondo degli scambi internazionali sta cambiando. Per l’Italia abbiamo scelto il caso di Brindisi, esemplare nel raccontare le trasformazioni del porto e il suo ruolo nel commercio globale. Ringrazio per la collaborazione il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis e tutti i brindisini che hanno contribuito a raccontare questa magica città». Così la giornalista di Bloomberg, Alessandra Migliaccio, in un post sul suo profilo Linkedin. Nei due pezzi dedicati a Brindisi sono state analizzate le potenzialità del porto, riconosciuto come porta d’Oriente e hub chiave per il commercio nel Mediterraneo.

«Il nostro territorio sta per affrontare sfide importanti rispetto al porto e all’economia del mare e dobbiamo essere tutti coesi. Il porto cresce a due cifre e dobbiamo rendere questa crescita strutturale. I porti del Mezzogiorno, se adeguatamente infrastrutturati ed organizzati, costituirebbero una piattaforma logistica ideale verso l’Est e verso l’Africa. Un obiettivo strategico, questo, che va perseguito con la massima determinazione nell’ambito del Pnrr. È una grande opportunità per il Mezzogiorno e per Brindisi in particolare, che va colta attraverso coesione di intenti ed un intenso lavoro di tutti gli stakeholder». Questo un passaggio delle dichiarazioni che il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, ha rilasciato alla giornalista di Bloomberg.

«L’azione di Confindustria, in questi anni, è stata orientata ad attrarre investitori non solo dialogando con i grandi player ma anche pubblicizzando il territorio brindisino sui media internazionali. Ed i primi frutti iniziano a vedersi», osserva Lippolis.