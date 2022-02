PREMIO “PUGLIESI NEL MONDO” A BRINDISI?

Premio “Pugliesi del mondo” a Brindisi?



Il Comune di Brindisi potrebbe ospitare ad ottobre l’Edizione n.12 del Premio “Pugliesi del mondo”. Da Palazzo di Città, infatti, è partita la manifestazione di interesse, con atto di giunta comunale, per organizzare questa importante manifestazione. Se sarà scelta la nostra città, l’evento si terrà presso la splendida location del Nuovo Teatro Verdi e il comune di Brindisi avrebbe l’opportunità di individuare concittadini che vivono lontani dalla Puglia, meritevoli di essere premiati. L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è quella di fare rete e di tenere uniti i pugliesi emigrati con la propria terra di origine, promuovendo il nostro territorio, valorizzando cultura, arte e turismo, le nostre aziende con i loro prodotti. Per questo, nell’anno 2008, è stato istituito il Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo”, per ringraziare coloro che con la loro attività hanno dato lustro e prestigio alla Puglia e all’Italia tutta. Questa opportunità di organizzare l’evento conferma la direzione intrapresa dall’Amministrazione comunale di Brindisi e ben si inserisce nella programmazione di eventi utili alla promozione di Brindisi e all’attrazione di turismo.