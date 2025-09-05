Premio Santi Patroni della città di Brindisi, seconda edizione



Nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuta la seconda edizione del “Premio Santi Patroni Città di Brindisi”. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di riconoscere e valorizzare alcune personalità che si sono distinte nel loro grande impegno per la città. Per il premio San Lorenzo sarà scelta sempre una personalità originaria di Brindisi, mentre per quanto riguarda il premio San Teodoro sarà scelta una personalità che, pur non essendo brindisina, ha operato in favore di tutto il territorio. Quest’anno i prescelti per questo premio prestigioso sono stati: il Cav. Renzo Scandiuzzi, che ha ricevuto il premio San Teodoro, imprenditore noto non solo per l’omonima impresa, ma anche per il forte legame di quest’ultima con le scuole del territorio; la prof.ssa Susanna Cafaro, che ha ricevuto il premio San Lorenzo, docente di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universita del Salento, apprezzata anche a livello internazionale. Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza della serata, una manifestazione che vuole premiare le eccellenze del territorio che rappresentano un patrimonio inestimabile e che arricchisce il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Il Sindaco, inoltre, ha annunciato che, a breve, si terrà un evento che tenderà a focalizzare il profondo legame della città con la dieta mediterranea, tanto da ospitare una sede operativa nazionale della Fondazione Dieta Mediterranea presso il Palazzo Granafei Nervegna. Brindisi rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione di questo modello alimentare. Anna Consales