Premio Santi Patroni della città di Brindisi

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città, si è tenuta la prima edizione del “Premio Santi Patroni Città di Brindisi”. Un’importante iniziativa nata dalla volontà di riconoscere e valorizzare alcune personalità che si sono distinte nel loro impegno per la città. Carmen Ruggiero, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, e Antonio De Donno, procuratore capo di Brindisi, sono stati i prescelti per questo premio prestigioso che, ogni anno, premierà coloro i quali si saranno distinti nel loro campo. Per il premio San Lorenzo sarà scelta sempre una personalità originaria di Brindisi, mentre per quanto riguarda il premio San Teodoro, sarà scelta una personalità che, pur non essendo brindisina, ha operato in favore di tutto il territorio. La dott.ssa Ruggiero è nota per avere condotto brillanti operazioni antimafia, e il dott. De Donno dal 2017 guida la Procura del capoluogo Adriatico con capacità, impegno, professionalità e grande umanità. Sono intervenuti: don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, che ha fortemente voluto organizzare l’evento, il Sindaco Giuseppe Marchionna e S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni. Ha moderato l’incontro la giornalista Maria Di Filippo. Molto apprezzata Lorenza Picoco, mezzosoprano, che con la sua voce ha letteralmente coinvolto i presenti e tanti sono stati gli applausi al termine della sua esibizione. È una bella idea quella di premiare le eccellenze del territorio che rappresentano un patrimonio importante, un’iniziativa che tende a fare ritrovare alla città il senso di comunità e di appartenenza che si sono persi da parecchi anni. Sicuramente una bella iniziativa che va ad arricchire il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi. La festa per i Santi Patroni è attesa dai brindisini sempre con la solita voglia di condividere momenti di devozione e condivisione e i prossimi giorni si preannunciano intensi e imperdibili. Anna Consales