Preoccupazione del M5S per il futuro dello stabilimento Basell

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime forte preoccupazione per il futuro dello stabilimento Basell della nostra città. Dopo la chiusura definitiva, nel 2023, di un impianto per la produzione di plastiche ad alto valore tecnologico, anche l’ultimo impianto attivo nel sito sta subendo continue fermate produttive. Questa situazione rende sempre più incerto il destino dello stabilimento. La società ha annunciato la volontà di mettere in vendita gran parte dei suoi stabilimenti in Europa, ma non ha ancora chiarito quali siano i piani per il sito di Brindisi. Tale incertezza alimenta forti timori tra i lavoratori, sia diretti che dell’indotto. Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle di Brindisi chiede al Governo di convocare con urgenza la società, al fine di ottenere rassicurazioni chiare e concrete sul futuro dello stabilimento e, soprattutto, sulla tutela dei posti di lavoro.M5S Brindisi