PRESENTATA “EROSIONE”, LA PERSONALE FOTOGRAFICA DI FRANCESCO MAURO

Presso la Caffetteria Letteraria Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della personale fotografica di Francesco Mauro:”Erosione”. Sono venti fotografie inedite, scattate tra il 2020 e il 2022 in alcune zone di quella che fu la SACA (Società Anonima Cantieri d’Aeroporto), nata il 24 maggio 1934 per rilevare l’attività d’assistenza, manutenzione e le maestranze della Aero Espresso, posta in liquidazione come compagnia di Linea ed assorbita dall’Ala Littoria. “Un racconto tra passato e presente, un viaggio tra il possesso della natura e il passaggio dell’uomo nel contesto urbano odierno”, un lavoro che evidenzia la grande passione per la fotografia di Francesco. Sono intervenuti il prof. Giacomo Carito e il prof. Emanuele Amoruso che hanno contribuito al progetto con esaurienti informazioni riguardanti la SACA e quello che ha rappresentato per la città. Una mostra importante perché fotografa lo stato di conservazione attuale dei capannoni che ospitavano la SACA, il primo grande complesso industriale brindisino. La mostra sarà inaugurata il 6 aprile 2023, alle ore 19.30, presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, all’interno dell’ex Convento Santa Chiara e si potrà visitare fino al 18 aprile 2023. L’esposizione è supportata da: ARCI Brindisi, Yeahjasi Brindisi e Visionary Experience Lecce. Anna Consales