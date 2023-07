PRESENTATA IN ANTEPRIMA A MESAGNE LA MOSTRA DI CARAVAGGIO

A Mesagne è tutto pronto per l’inaugurazione – prevista per domani, domenica 16 luglio – della mostra “Caravaggio e il suo tempo – tra naturalismo e classicismo” realizzata dalla rete di imprese “Micexperience” rappresentata dall’imprenditore in campo turistico Pierangelo Argentieri, con la piena collaborazione di Pugliapromozione e dell’Amministrazione Comunale di Mesagne.

La cerimonia di presentazione si è svolta nell’auditorium del Castello Svevo, alla presenza di molti sindaci della provincia di Brindisi e delle massime autorità del territorio.

Le opere resteranno esposte fino all’8 dicembre 2023. Si tratta di 35 esemplari, provenienti da grandi collezioni private italiane, fondazioni, enti religiosi e alcuni musei. La mostra è stata curata dal prof. Pierluigi Carofano, tra i più importanti specialisti nell’arte seicentesca e caravaggesca.