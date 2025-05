Presentata la 39^ edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfu

Ha avuto luogo stamani, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione della 39^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Franco Gentile, il consigliere Maurizio Bruno in rappresentanza della Regione Puglia, il il delegato regionale del diporto nautico Francesco Mastro, la delegata dell’Autorità di Sistema Portuale Maria Di Filippo, il Comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano, il Presidente VIII zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola, il Presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, nonché esponenti di tutte le forze dell’ordine, di associazioni di categoria e di ordini professionali.

Un saluto ai partecipanti è giunto anche, con un video messaggio, dal Presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domenica 8 giugno dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

Nel salutare i presenti, il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso ha ripercorso la storia di questo evento sportivo che, come ribadito anche dal Presidente La Tegola, ha ormai raggiunto un ruolo di grande importanza a livello internazionale.

La cerimonia di benvenuto si svolgerà sabato 7 giugno, alle ore 18.00, ai piedi della Scalinata delle Colonne romane. Il giorno successivo il briefing degli equipaggi è previsto alle ore 9.00. Dalle ore 10.00, invece, coloro che sono interessati a seguire le fasi della partenza potranno accedere alla Diga di Punta Riso. L’evento si concluderà a Corfù l’11 giugno con la premiazione della regata presso il Marina di Gouvia.

Il Presidente Caso ha ringraziato gli enti per il sostegno garantito alla regata, così come gli sponsor e l’intero staff del Circolo della Vela. “Sono certo che anche quest’anno traguarderemo risultati straordinari, sia in termini di partecipazione che livello tecnico dell’evento sportivo”.

Al momento, sono già 47 le imbarcazioni iscritte.

L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

Main sponsor della 39^ edizione della Regata sono Grimaldi Brindisi, ANCE Brindisi e Banca Popolare Pugliese.

Anche quest’anno la regata sarà preceduta da un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nel “Villaggio della regata”, sul Lungomare Regina Margherita.

Ecco il programma:

1 GIUGNO

Dalle 8:30 alle 13:00 – Lungomare Regina Margherita

VELEGGIATA SOLIDALE “Conoscersi in regata 2025” – Iniziativa a cura di GV3

Ore 19:00 – Casa del Turista

Inaugurazione della mostra di arte contemporanea di Giò Cucchiara “L’arte, una via di fuga per l’anima”

4 GIUGNO

Ore 18:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi

Lungomare Regina Margherita

Evento finale “Controvento. La forza della vela” a cura di ERIDANO Cooperativa Sociale Onlus

5 GIUGNO

Ore 15:00/18:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi –

Lungomare Regina Margherita

VELA OPEN DAY del Circolo della Vela Brindisi.

Prove in mare di navigazione con l’istruttore federale Mauro De Felice

Ore 18:00 – Lungomare Regina Margherita

APERTURA AREA FOOD DEL VILLAGGIO DELLA REGATA a cura di “TIPICO MARKET, enogastronomia ed accoglienza”

6 GIUGNO

Ore 18:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi

Lungomare Regina Margherita

PROGETTO “FORESTA BLU”, la campagna di monitoraggio e piantumazione della Posidonia Oceanica, a cura di Coop in collaborazione con Università di Bari e Lifegate

Ore 18:00 – Lungomare Regina Margherita

APERTURA AREA FOOD DEL VILLAGGIO DELLA REGATA a cura di “TIPICO MARKET, enogastronomia ed accoglienza”

Ore 19:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi

Lungomare Regina Margherita

Incontro con Luciano LADAVAS: leggende della vela. Il mare come scelte di vita a cura del Circolo della Vela Brindisi e Museo dal Mare

Ore 21:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi

CONCERTO “Musica sull’Acqua: culture dal Mediterraneo” a cura del Rotary Club Valesio

Récital per flauto e chitarra con Francesca Salvemini, (flauto) e Antonino Maddonni (chitarra)

Musiche di: Boutros, Ibert, Lorca, Maddonni, Morricone, Rossini, Piazzolla, R. Sainz de la Maza

7 GIUGNO

Dalle ore 18:00 – Lungomare Regina Margherita

APERTURA AREA FOOD DEL VILLAGGIO DELLA REGATA a cura di “TIPICO MARKET, enogastronomia ed accoglienza”

Ore 18:00 – Scalinata Virgiliana

Lungomare Regina Margherita

CERIMONIA DI BENVENUTO AGLI EQUIPAGGI

Ore 22:00 – Stand Circolo della Vela Brindisi

Lungomare Regina Margherita

DJ SET

8 GIUGNO

Dalle ore 10:00 – Diga di Punta Riso

Apertura al pubblico: ore 12:00 – PARTENZA DELLA REGATA