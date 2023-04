PRESENTATA LA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO A BRINDISI

Presso la Sala Convegni Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la II conferenza stampa per la presentazione della Fiera Internazionale del Libro a Brindisi con Silvana Carolla, direttore artistico/organizzativo della Fiera, e Angela Howell, presidente dell’Associazione WWTS-World Women Talent System di Brindisi e coordinatrice internazionale della Fiera. Saranno tre giorni intensi con tanti appuntamenti interessanti che si terranno dal 28 al 30 aprile 2023. La sede prescelta per l’evento è il Bastione San Giacomo, un posto prestigioso e ricco di storia che accoglierà i tanti ospiti provenienti da varie nazioni. Una kermesse eccezionale che darà voce alla cultura in tutte le sue espressioni. Tante le case editrici, gli autori, le associazioni, i patrocini, gli sponsor e tante le forme di arte che avranno la possibilità di esprimersi. È stato annunciato il calendario culturale della Fiera ed è stato presentato Juan Colòn, Ambasciatore di Pace nel mondo, Guest of Honor e padrino della manifestazione. Sono intervenute, inoltre, Dores Sacquegna e Fabrizia Paloscia. Il prof. Mimmo Tardio ha introdotto e condotto la conferenza. Grande è l’aspettativa per questi tre giorni che coinvolgeranno la città. L’evento ha il patrocinio istituzionale del Comune di Brindisi, della Provincia e della Regione Puglia. “L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un polo culturale e attrattivo, che possa essere motivo di orgoglio per la città di Brindisi”. Sono stati ringraziati tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della Fiera e i media partner che daranno visibilità all’evento. Presente una studentessa dell’Istituto Morvillo Falcone, in rappresentanza di tutti gli studenti di varie scuole che hanno partecipato attivamente, con un bellissimo abito con un mix di foto dei posti più belli ed importanti della nostra città. Giovedì 27 aprile, alle ore 19.00, gli ospiti della manifestazione letteraria verranno accolti con un aperitivo di benvenuto presso il Bastione San Giacomo. Venerdì 28, alle ore 10,00 si terrà l’apertura della Fiera. Anna Consales