Presentata la “Guida alla Sicurezza”



Presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della “Guida alla Sicurezza”, in occasione della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali, nell’ambito della VIII Settimana Nazionale della Protezione Civile. Il Comune di Brindisi, con questa guida fa, effettivamente, un passo fondamentale verso la cultura della prevenzione. Un manuale tascabile per la cittadinanza con un chiaro obiettivo, offrire strumenti pratici e indicazioni chiare sui principali rischi ambientali e territoriali dell’area brindisina, illustrando le buone norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un’emergenza. La gestione del rischio non riguarda solo le forze di soccorso, ma richiede la partecipazione attiva di ogni cittadino. Dal rischio idrogeologico a quello sismico, fino agli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, la Guida illustra come piccoli gesti e scelte consapevoli possano fare la differenza nella salvaguardia della vita umana e delle proprietà. Sono intervenuti i principali rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Anna Consales