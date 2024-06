Presentata la “Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi, si è tenuto un interessante Convegno sul tema:”Cittadinanza Responsabile. Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi”, per presentare il report finale. Il progetto è stato promosso dal Comune di Brindisi, in collaborazione con CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, al fine di potere strutturare il Terzo Settore del capoluogo, creare reti sociali e promuovere percorsi di cittadinanza responsabile e cooperazione socio- istituzionale attraverso gli strumenti di co-programmi e co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Unico del Terzo Settore. La mappature ha avuto inizio con un questionario che si è rivelato essenziale per le informazioni riguardanti le risorse presenti sul territorio brindisino. L’obiettivo di questo importante lavoro è stato quello di promuovere e qualificare il volontariato, l’associazionismo e i gruppi informali. Sono intervenuti : Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Rino Spedicato, CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, Antonio De Donno, Procuratore Capo della Repubblica e Danila Baldacci, Area Formazione CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”. Un incontro molto importante a cui seguirà una conferenza cittadina per approfondire e condividere il concetto di cittadinanza responsabile. Sono state 78 le organizzazioni censite per la mappatura e, durante l’incontro, sono stati presentati i dati dei questionari. Un percorso portato avanti con passione, con mesi di lavoro, e che ha dimostrato che in una comunità c’è bisogno di tutti, è necessario fare rete. Conoscere per agire! Anna Consales