PRESENTATA LA MOSTRA FOTOGRAFICA REALIZZATA NELL’AMBITO DEL PPROGETTO “SEMINIAMO ARTE, COLTIVIAMO BELLEZZA”

Presso l’ex Convento S. Chiara, Brindisi, si è tenuto un interessante evento. È stata presentata la mostra fotografica realizzata nell’ambito del progetto “Seminiamo Arte, Coltiviamo Bellezza”, a cura della cooperativa sociale “Il Faro”. Trenta ritratti fotografici realizzati da dodici ragazze che hanno partecipato al corso fotografico con la supervisione del maestro Francesco Lacorte, in arte Francis Will. Ogni ragazza è riuscita a dare un contributo personale allo scatto, c’è chi ha immortalato una figura intera, chi un dettaglio, chi un primo piano. Dopo avere appreso le tecniche base della fotografia, ogni ragazza si è potuta esprimere liberamente. Un corso che si è svolto durante l’estate, in 60 ore, un’esperienza molto gratificante e coinvolgente per Francis Will. Un progetto che promuove la possibilità di scoprire Il proprio talento che può diventare una chance lavorativa o semplicemente una passione da approfondire. Il progetto,che nasce nell’ambito di Puglia libera dalle Mafie, è stato finanziato dalla Regione Puglia con la co-organizzazione di Yeahjasi Brindisi Spazio Musica. Anna Consales