PRESENTATA LA PISTA DA PATTINAGGIO ALLESTITA IN PIAZZA CAIROLI

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della pista da pattinaggio sul ghiaccio, in fase di installazione in Piazza Cairoli, in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Brindisi ed è realizzata dall’azienda specializzata “Intuazione Eventi” di Monopoli, una società che offre sano divertimento con attrazioni invernali ed estive, in collaborazione con l’Agenzia “Posizione Note” che si è occupata del marketing. La pista, lunga circa 300 metri, di forma ellittica, circonda la fontana delle Ancore e, sicuramente, sarà l’attrazione principale nel periodo natalizio. Le operazioni di montaggio sono già iniziate tra la curiosità dei passanti. Saranno emessi ticket ridotti per scolaresche ed associazioni in orari e giorni da stabilire. I diversamente abili potranno utilizzare la pista gratuitamente e saranno disponibili 100 ticket gratuiti per le famiglie meno abbienti che saranno segnalate dalla pubblica amministrazione. L’inaugurazione dovrebbe tenersi domenica 3 dicembre, non appena sarà ultimata la formazione del ghiaccio sulla quale influiscono le condizioni metereologiche. La pista resterà nella particolare location, illuminata per l’occasione, fino al 7 gennaio 2024 e sarà una bella attrattiva per i brindisini, un modo diverso di festeggiare in allegria. L’organizzazione della pista è stata sostenuta da una serie di aziende locali ed è importante sottolineare che ci sono tutte le coperture assicurative del caso. La pista riuscirà a fare arrivare in centro anche forestieri con la possibilità di fare shopping, un importante contributo anche al nostro commercio. L’Assessore Luciano Loiacono, durante la conferenza, ha commentato, anche, le inutili e faziose polemiche che hanno coinvolto tutto l’iter organizzativo. Piazza Cairoli diventerà, sicuramente, il punto più importante della città durante le feste natalizie poiché dovrebbe esserci anche il mercatino natalizio che, tradizionalmente, rappresenta un’attrattiva molto apprezzata. Riguardo le luminarie e altre possibili attrazioni, non ci sono ancora delle date precise. Anna Consales