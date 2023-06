PRESENTATA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “BRINDISI! APPIA-VINO-MARE”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della prima edizione del Festival:”Brindisi! Appia-Vino-Mare”. Un festival importante per Brindisi che diventa, così, protagonista assoluta di un evento dedicato al vino, puntando inoltre sul proprio ruolo strategico di città terminale della Via Appia. Il Festival si terrà dal 29 giugno al 2 luglio, quattro giorni intensi di attività che coinvolgeranno tutti. Un’occasione unica per quanto riguarda il rilancio del territorio e la promozione turistica. L’idea dominante è quella di trasmettere un’idea della Puglia al di là dell’immaginario comune. Una Puglia che non deve essere più menzionata soltanto per la focaccia o per le tipiche orecchiette. Una regione che deve riappropriarsi del prezioso patrimonio che possiede, così che chi decide di visitarla, possa vedere tutte le cose belle e inestimabili che, a volte, neanche gli stessi pugliesi conoscono. Molti gli eventi programmati, mostre, presentazioni di libri, degustazioni e tanto altro, organizzati in varie location del centro storico. Molta importanza avrà anche lo spazio musicale, con la prima tappa di Porto Rubino, il festival dei due mari, nato dalla mente del cantautore pugliese Renzo Rubino. Un concerto sul caicco ormeggiato nel porto, ai piedi della Scalinata Virgiliana, alle 21.00, con nomi prestigiosi quali Mahmood, Eugenio Cesaro, Omar Pedrini e “l’inviata di bordo” Chiara Galiazzo. La città sarà coinvolta in questo interessante abbinamento di Vino, Mare e Via Appia. Durante tutti i giorni della manifestazione, il Lungomare Regina Margherita sarà impreziosito anche dalla presenza dell’installazione illuminotecnica ispirata al mare a cura dell’artista L’Altro Andrea. Anna Consales