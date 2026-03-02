Presentata la prima edizione della borsa del turismo extralberghiero a Brindisi

Presentata oggi da Confesercenti e AIGO, a Palazzo di Città, la conferenza stampa di prima edizione a Brindisi della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, un evento di portata internazionale per un settore della ricettività turistica in netta ascesa, motore economico dell’intero comparto.

La manifestazione si terrà a Brindisi dal 5 al 7 marzo 2026, presso le sale convegni e le sale espositive di Palazzo Granafei Nervegna, confermando il ruolo della città di Brindisi come punto di riferimento per il comparto extralberghiero regionale. L’iniziativa, promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo e il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi, vuole essere uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile. Sono intervenuti alla conferenza stampa il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il presidente e il direttore di Confesercenti della Provincia di Brindisi, Michele Piccirillo e Antonio d’Amore, il presidente provinciale Assohotel Confesercenti, Enzo Di Roma, il neo assessore alle Attività produttive, Giuseppe De Maria.

La prima Borsa del Turismo Extralberghiero Pugliese nasce come un appuntamento inedito e strategico, pensato per diventare il punto di riferimento di un comparto in piena espansione. Una prima edizione che inaugura un percorso ambizioso, capace di valorizzare il patrimonio ricettivo extralberghiero della regione e di promuovere la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. In un contesto dinamico e ricco di stimoli, la Borsa si propone come luogo di incontro, confronto e crescita, dove professionisti e stakeholder possono condividere visioni, creare sinergie e contribuire allo sviluppo di un modello di accoglienza sempre più innovativo e sostenibile. Inaugurazione giovedì 5 marzo, ore 10.30. Alla cerimonia con taglio del nastro saranno presenti Michele Piccirillo – Presidente AIGO Confesercenti Puglia, Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi, Vincenzo Cesareo – Presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Graziamaria Starace – Assessore Regionale al Turismo e Promozione, Toni Matarrelli – Presidente del Consiglio regionale Puglia, Autorità ed Enti patrocinanti. Subito dopo visita alle sale espositive. Nel pomeriggio, alle 16.00, convegno su “Overtourism e gentrificazione del territorio” – Tavola rotonda tra i sindaci dei comuni pugliesi, con relazione introduttiva del prof. Vito Roberto Santamato di UniBa.