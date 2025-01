Presentata la raccolta di poesie “Nubivago” di Rocco Massimo Melchiorre

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, Rocco Massimo Melchiorre ha presentato la sua raccolta di poesie “Nubivago”. L’evento ha visto la partecipazione di Don Cosimo Schena, noto come “il poeta dell’amore di Dio”. Ha moderato la discussione l’editore Martina Bruno. Una raccolta che rappresenta un viaggio tra sogni e speranze, “un saliscendi di emozioni, un viaggio che si avrà sempre più voglia di continuare”, come viene descritto dal filologo e giornalista Antonio Fusco nella prefazione dell’opera. Con Nubivago Melchiorre mescola sogni, introspezione, riflessioni profonde, un’opera che riesce a illuminare gli angoli più bui della vita riuscendo a dare nuove prospettive. Un libro che nasce come esperienza di vita, una sorta di riscatto interiore dell’autore, un’altalena di emozioni. Poesie che sono delle speranze che servono ad indicare la strada nei momenti più bui affinché si possa uscire dal tunnel. L’autore le ha scritte in un anno un po’ particolare, attraversato da diverse emozioni. Una bellissima raccolta, versi che toccano il cuore e fanno riflettere, impreziosita dalle illustrazioni di Anna Calabrò. Durante la serata sono state lette alcune poesie accompagnate dalle note evocative del M° Pasquale Bruno. Anna Consales