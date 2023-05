Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata presentata la raccolta di racconti “Chiedi alle fiamme. L’Inferno dei Nottambuli”. Presenti tre autori: Stefano Regolo, Francesca Danese e Stefania Robassa. È intervenuta la prof.ssa Teresa Nacci, Società “Dante Alighieri”. Ha dialogato con gli autori lo scrittore Michele Bombacigno che si è occupato, anche, dell’editing del libro, contribuendo all’ottimo risultato della pubblicazione. Sono racconti che ruotano intorno alla figura di Dante, scritti da dodici scrittori pugliesi e toscani, una bella collaborazione che ha portato alla pubblicazione della seconda antologia dei Nottambuli. Un progetto importante che vede portavoce e collaboratore lo scrittore Stefano Regolo, brindisino di nascita, che vive a Firenze, “innamorato della scrittura”, il vero creatore di questo gruppo. Stefano ha inseguito e realizzato il suo sogno di mettere insieme questo gruppo di scrittori per lavorare insieme. È stata una collaborazione molto entusiasmante e la raccolta di racconti ha riscosso tanto successo a Roma, presso la sede centrale della Società Dante Alighieri, proprio per la peculiarità di avere unito due regioni italiane, la Puglia e la Toscana, in nome della cultura e della passione per la scrittura. I dodici racconti partono da un tema in comune che è l’inferno, ma sono unici e originali nel contenuto. Dodici racconti diversi che si completano tutti insieme. C’è un personaggio, Willie Smiley, una presenza inquietante, che torna in tutti i racconti , sebbene interpretato in modo diverso. “Tragedia, ironia, universi paralleli, musica e abissi metropolitani accompagnano il lettore in un turbine di fuoco che non delude mai”. Sono stati letti alcuni brani presi dai racconti di Francesca Danese, Stefania Robassa e Stefano Regolo e i presenti hanno applaudito e condiviso l’entusiasmo. Dodici scrittori talentuosi e pieni di entusiasmo, accomunati dalla passione bruciante per la scrittura, un gruppo che, sicuramente, ci riserverà altre sorprese. Anna Consales