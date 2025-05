Presentata la rappresentazione teatrale “Quello che le madri non dicono”

Presso l’auditorium dell’ex Convento Santa Chiara si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della rappresentazione teatrale:”Quello che le madri non dicono”, a cura dell’Associazione Tourette Italia ETS. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Brindisi, andrà in scena il 5 giugno 2025 presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, alle ore 20.00. La serata vedrà la partecipazione delle autorità, dei fondatori dell’Associazione, dell’autrice del monologo A. Mara Cortes e, direttamente dal Regno Unito, un ospite internazionale, Paul Stevenson. Al termine del monologo si terrà un dibattito pubblico per riflettere su quanto emerso durante lo spettacolo. La conferenza, moderata dal giornalista Nico Lorusso, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Tourette Italia: Fabrizio Scrimieri, co-fondatore; Monica Gentile, referente regionale per la Puglia; l’attrice del monologo Gessica Cionfoli; la prof.ssa Elisabetta Quarta, sociologa e scrittrice, e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi Ercole Saponaro. La sindrome di Tourette è un disturbo neurologico che si presenta soprattutto con la presenza di tic con caratteristiche particolari rispetto a quelli transitori. La sindrome, in genere, esordisce nell’infanzia scomparendo spesso dopo l’adolescenza. È importante che attraverso uno spettacolo teatrale si possa focalizzare l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica, probabilmente, ancora poco conosciuta e riflettere sul fatto che l’arte, la musica, il teatro, sono strumenti essenziali di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione. Anna Consales