PRESENTATA LA “RASSEGNA DEL CHIOSTRO 2023”

Presso il Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della “Rassegna del Chiostro 2023” a cura di Francesca Romana Intiglietta. Sono state fornite informazioni esaurienti circa lo svolgimento dell’evento. Ventidue sono state le candidature e, sicuramente, non è stato facile scegliere. Cinque saranno le serate di presentazione e due di pre e post rassegna. Nel mese di luglio ci sarà il pre rassegna che aprirà i lavori, mentre il clou, con i cinque appuntamenti, si terrà dal 18 al 24 agosto. A settembre si concluderà la rassegna. Durante la conferenza sono stati comunicati i titoli dei libri scelti e i nomi degli autori. Gli appuntamenti saranno: il 26 luglio con “Divertiti per essere felice” di don Maurizio Mirilli; il 18 agosto con “Solo un raggio di sole” di Cinzia Confano; il 19 agosto con “Le ragioni del cappero” di Simone Volpe; il 21 agosto con “Il fascino della sirena” di Ettore Catalano; il 23 agosto con “La magica avventura del colore” di Gabriele Melodia; il 24 agosto con “Quel che resta” di Giulia Notarangelo; il 13 settembre con “Le avventure di Pinocchio” di Lucia Tramonte.

Preziosa sarà la collaborazione dell’associazione culturale “Porta D’Oriente” che si occuperà delle esposizioni pittoriche tematiche di Rassegna. I partner morali dell’evento sono: Associazione culturale Porta D’Oriente, Associazione culturale Ruahart Artistic Worship, Accademia delle danze e studio pilates Covatech. Anna Consales