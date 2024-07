Presentata la “Rassegna del Chiostro 2024”

Presso il Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della terza edizione della “Rassegna del Chiostro”, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Sono state fornite informazioni esaurienti circa lo svolgimento dell’evento. Durante la conferenza sono stati comunicati i titoli dei libri scelti, i nomi degli autori e le date. Le presentazioni saranno arricchite da alcune opere pittoriche di artisti autoctoni e ci saranno, inoltre, spettacoli di danza classica e moderna. Importante sarà il contributo di alcuni storici che focalizzeranno l’importanza e l’unicità del luogo che ospita la Rassegna. Gli appuntamenti saranno: il 15 luglio “La voce dei ricordi”; il 19 luglio “Porte”; il 22 luglio “Nella tempesta”; il 25 luglio “Mestieri e attività storiche di Brindisi”; il 29 luglio “Il dono della poesia”; il 31 luglio “Racconti al balcone”; il 2 agosto “Riposati”; il 5 agosto “In Puglia”; il 12 agosto “Qualandam”; il 17 agosto “Contraddizioni in movimento”; il 20 agosto “La piazza di nessuno”; il 22 agosto “L’elmo e la croce”; il 6 settembre “Si è fatto buio”; il 9 settembre “Il teatro dei brindisini- quando la città sognava ad occhi aperti”; il 10 settembre “09 settembre 1943”; il 12 settembre “La culla dell’anima”. Dal primo luglio al nove luglio, inoltre, sarà possibile prenotare la tessera “Il mio posto in Rassegna” che dà diritto ad un posto per tutta la durata dell’evento. La Rassegna gode del patrocinio del Comune di Brindisi e alcune importanti collaborazioni. Anna Consales