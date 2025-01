Presentata la rassegna musicale “Verdi in Rock”

Presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione di “Verdi in Rock”, la prima edizione di una rassegna musicale che porta il rock nel Nuovo Teatro Verdi. Il progetto è stato organizzato con il contributo delle scuole di musica della città, con l’obiettivo di valorizzare il talento musicale delle giovani generazioni e coinvolgere, così, un pubblico che, raramente, si “avvicina” al teatro. È stato illustrato il programma della rassegna che spazierà tra classici del rock e sperimentazione in sei appuntamenti che si terranno presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi alle ore 20.30. Si inizia il 19 febbraio con “Donne in rock”, concerto curato dall’associazione culturale Performer. Seguiranno: il 5 marzo la MAB Music Academy Brindisi con “Billboard 80”; il 9 aprile la scuola di musica Girolamo Frescobaldi con “Over the rock”; il 30 aprile la scuola Music Planet con “Brindisi City Rockers”; il 7 maggio la scuola Futuro Musica con “Key[s] of Rock”; il 21 maggio la rassegna si concluderà con “Schools of Rock”, un evento corale che unisce tutte le scuole musicali partecipanti. Sicuramente un progetto importante che potrà offrire nuove opportunità coinvolgenti e, allo stesso tempo, arricchire la scena musicale brindisina. Sono intervenuti: Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, e Gianluca Bozzetti, Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Un progetto che si prospetta interessante e di sicuro impatto e che, probabilmente, potrebbe diventare un appuntamento da ripetere ogni anno. Anna Consales