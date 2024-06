Presentata la Rassegna “Verdi in Città”

Presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione della Rassegna di musica e teatro all’aperto “Verdi in Città”, un programma di spettacolo dal vivo che il Comune di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi, organizzano a Brindisi tra luglio e agosto. Gli eventi si terranno in piazza Duomo, nello spazio antistante il Museo Archeologico “Ribezzo”. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, salvo il concerto all’alba che si terrà all’alba dell’11 agosto, alle ore 05.00, presso la Scalinata Virgilio. Una rassegna che rappresenta un vero e proprio percorso tra generi, musica, letteratura e teatro. Un programma di eventi per coloro che rimangono in città e che, sicuramente, incontrerà i gusti di tutte le età. Hanno partecipato all’incontro: il Sindaco Giuseppe Marchionna, il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, il direttore del progetto della candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027, Chris Torch e il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante. Si preannuncia un programma interessante, che sicuramente vedrà una nutrita partecipazione di pubblico. Si inizierà il 12 luglio con Gaetano Colella in “Icaro Caduto”, per la regia di Enrico Messina. Durante la conferenza, il Sindaco ha parlato del Cinzella Festival, diventato un vero polo di attrazione artistica e culturale e di come non fosse assolutamente prevedibile che non si potesse fare nel Capannone Montecatini. A riprova, comunque, della collaborazione con la città di Taranto, dal 27 al 29 settembre, dovrebbero essere proposti tre appuntamenti culturali presso la Scalinata Virgilio che rientrano nell’ambito del festival. A proposito della candidatura a Capitale della Cultura, il 4 luglio scade il termine di presentazione di tutte le candidature e, da quel momento, si partirà ufficialmente. Il fermento culturale è sicuramente attivo in città e, probabilmente, ci saranno anche altri appuntamenti interessanti che arricchiranno la stagione estiva della nostra città che, recentemente, è stata al centro del mondo grazie al G7. Anna Consales