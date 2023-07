PRESENTATA LA RASSEGNA “VERDI IN CITTÀ”

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della Rassegna di musica e teatro all’aperto “Verdi in Città”. Gli eventi sono stati programmati tra luglio e agosto e si terranno in piazza Duomo nello spazio antistante il Museo Archeologico “Ribezzo”, alle ore 21.00, salvo il concerto all’alba del 6 agosto che si terrà presso l’area antistante l’Estoril Beach Club. Una rassegna che rappresenta un vero e proprio percorso tra generi, che “lega i linguaggi della musica, della letteratura e del teatro”. Un programma di eventi pensati per incontrare i gusti di tutte le età. Per coloro che rimangono in città, ci sarà, quindi, la possibilità di seguire i vari spettacoli e trascorrere così delle belle serate. Si inizia il 27 luglio con il concerto di Senza_Cri, la giovane cantante brindisina nota al pubblico per avere vinto Area Sanremo nel 2022 e per essere stata selezionata tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani dello stesso anno. Ad agosto si terranno gli altri interessanti appuntamenti. Una Rassegna breve, ma organizzata con impegno per regalare ai brindisini un’estate coinvolgente. Anna Consales