Presentata la seconda edizione del Festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”

Tanto interesse e partecipazione per la cerimonia d’apertura del Festival Letterario “Giallo e Nero di Puglia”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la cerimonia d’apertura della seconda edizione del Festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”. In mattinata si era già tenuta una conferenza stampa per la presentazione dell’evento alla stampa, con tutte le novità di questa edizione del Festival. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi e la direzione artistica di Barbara Perna. È l’unico concorso nazionale, dedicato al genere, che viene organizzato in Puglia. Una bellissima opportunità culturale per la nostra città e un’occasione unica per gli amanti della lettura thriller, noir e mistery. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna, scrittore e appassionato del genere, che ha evidenziato la sua enorme soddisfazione per avere potuto fare un regalo così prezioso alla città, un evento importante anche in vista della candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura 2027. Regina Cesta, coordinatrice del concorso, ha moderato la cerimonia d’apertura dialogando con il Sindaco e i tre autori, al top del genere noir, presenti: Barbara Perna, Gabriella Genisi e Marco De Franchi che hanno parlato dei loro ultimi lavori, delle loro tecniche narrative e del grande entusiasmo che li coinvolge ogni volta che intraprendono un nuovo progetto culturale. Barbara Perna ha presentato:”Annabella Abbondante, il passato è una curiosa creatura”;

Gabriella Genisi “Il mistero di Castelforte” e Marco De Franchi “Il maestro dei sogni”. Tre libri avvincenti che, sicuramente, appassioneranno i lettori e li coinvolgeranno con tematiche sorprendenti. Al termine del festival, che sta già raccogliendo tante adesioni, il vincitore verrà scelto da una giuria di qualità e da trenta cittadini della provincia che individueranno il testo che, maggiormente, li avrà colpiti. Un festival che si prospetta un’occasione unica per la vita culturale della città e per gli amanti dei libri e della narrazione di qualità. Anna Consales