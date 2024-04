Presentata la seconda edizione del Festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi, è stata presentata la seconda edizione del Festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”, organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune di Brindisi. L’incontro, moderato da Regina Cesta, ha visto la partecipazione del Sindaco Giuseppe Marchionna e della scrittrice Barbara Perna, direttrice artistica del Festival e presidente della giuria di qualità del concorso. Un evento importante per la Puglia, un’occasione imperdibile per una regione come la nostra, scelta spesso come location per tante fiction del genere e quindi sede ideale per un festival noir. Sarà un regalo per Brindisi, un evento che riuscirà a promuovere l’importanza della lettura. Sarà aperto a tutti i generi del noir e ci saranno anche premi speciali come “Giallo e Nero Junior” dedicato ai più giovani. Sono già moltissime le candidature e si prospettano appuntamenti molto interessanti. Brindisi è una città che legge ed è dotata di strutture dove si sviluppano varie attività culturali e, quindi, ospitare un festival così importante, con ospiti prestigiosi, è Il modo giusto per promuovere una maggiore crescita del territorio. Il Sindaco ha anticipato, inoltre, che a novembre potrebbe esserci una sorpresa internazionale e tante sono le aspettative per questo evento che , in termini di cultura generale, si prospetta imperdibile. Anna Consales