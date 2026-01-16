Presentata la seconda edizione della Rassegna “Verdi in Rock”



Presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione di “Verdi in Rock”, una Rassegna musicale che porta il rock nel Nuovo Teatro Verdi, a cura del Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Il progetto è stato realizzato con il contributo delle scuole di musica della città per valorizzare il talento musicale delle giovani generazioni e coinvolgere, così, un pubblico che, raramente, si avvicina al teatro. È stato ampiamente illustrato il programma della Rassegna che comprenderà otto appuntamenti che si terranno presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi alle ore 20.30, curati dalle diverse realtà musicali cittadine. Si inizia mercoledì 11 febbraio con “Rockin’ Piano- Viaggio nel rock a tastiera”, proposto da Futuro Musica. Il 25 febbraio “Gospel Rock”, a cura di Brindisi Tabernacle. Il 4 marzo “Rock Legends”, a cura della MAB Music Academy Brindisi. Il 18 marzo “Mai più guerra”, a cura della Scuola di musica “Girolamo Frescobaldi. Il 22 aprile “New Wave Unplugged”, a cura di Radici Music Factory. Il 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, la Rassegna ospita “Piano Solo”, il concerto di Nicola Andrioli e l’evento rappresenta una vera novità, un’ulteriore occasione per coinvolgere anche gli amanti di questo genere musicale. Il 6 maggio “Icon”, a cura di Music Planet. La Rassegna si concluderà il 20 maggio con “Schools of Rock-Brindisi suona insieme”. Sono intervenuti: Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il Sindaco Giuseppe Marchionna e Gianluca Bozzetti, Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Un progetto interessante che, sicuramente, risulterà interessante e coinvolgente. Anna Consales