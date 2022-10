PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE DI “MUSEAC-MUSICA VISTA MARE”

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Museac-Musica Vista Mare che quest’anno incontra il noto festival pugliese “Porto Rubino”. Un festival importante che celebra il mare e le coste pugliesi, lo show della musica dal vivo con grandi artisti a bordo di un caicco, una barca bialbero di origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno. Due saranno gli appuntamenti in programma per il ponte dei Santi, 30 e 31 ottobre. Due concerti per la pace e la rinascita che si terranno all’interno del porto di Brindisi, simbolo per eccellenza dell’accoglienza. Un progetto importante, nell’ottica della destagionalizzazione del turismo pugliese, promosso dal Comune di Brindisi con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Due appuntamenti importanti che segnano il ritorno degli spettacoli a livello pre-covid. Il mare e il porto faranno da protagonisti assoluti, uno scenario veramente imperdibile. Tanti ed interessanti gli ospiti delle due serate, da Mannarino, che solo qualche giorno fa era all’Arena di Verona, a Tricarico e Gualazzi , solo per citarne alcuni. Dopo il grande successo dello scorso anno, la Regione Puglia ha fortemente creduto nel progetto, nell’ottica di una ottima promozione della Puglia e, in particolare, della nostra città. Le serate sono ad ingresso libero e, nel caso le condizioni metereologiche fossero negative, si è già pensato a soluzioni alternative. Anna Consales