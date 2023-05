PRESENTATA LA SETTIMA EDIZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UN MONUMENTO”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della settima edizione del progetto “Adotta un Monumento”. Il progetto è promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. “Adotta un Monumento” ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. Durante la conferenza sono stati resi noti i risultati raggiunti nelle numerose scuole che hanno aderito al progetto scegliendo di adottare un prestigioso monumento della città. Il 19 e il 20 maggio ci sarà la fase conclusiva con gli studenti che hanno partecipato, pronti ad accogliere i visitatori presso i luoghi adottati dalle proprie classi. Saranno due mattinate di cultura, arte, festa e sarà bello vedere il coinvolgimento di questi alunni che per un giorno vestiranno i panni della “guida turistica”. Ringraziamenti per i dirigenti e gli studenti per la sensibilità dimostrata verso un progetto così importante con finalità culturali. È stato esaltante riuscire a suscitare negli alunni il senso di meraviglia per la bellezza dei luoghi adottati, arricchendo la consapevolezza di appartenenza verso la loro città così ricca di bellezze. Sono intervenute: la dott.ssa Anna Cinti, Presidente Associazione “Le Colonne”, la dott.ssa Antonella Grassi, Comune di Brindisi e alcuni dirigenti e docenti delle scuole che hanno partecipato al progetto. Anna Consales