PRESENTATA LA SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE 2022

Presso la Sala Marino Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione degli eventi inseriti nella “Settimana del Benessere Sessuale 2022”, arrivata alla nona edizione, promossa dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) e patrocinata dal Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi e Comune di Mesagne grazie all’intervento dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mesagne AnnaMaria Scalera. La dott.ssa Gabriella Gravili, referente del progetto per Brindisi e Provincia, ha esposto le varie attività che saranno centrate sui temi riguardanti la salute e il benessere affettivo-sessuale, intesi come promozione di stili di vita salutari. La settimana del benessere sessuale inizia il 26 settembre con le consulenze gratuite di primo contatto per sciogliere i dubbi e avere delle domande che riguardano le relazioni intime e anche di natura sessuologia che vengono richieste dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Seguiranno appuntamenti motivanti e laboratori coinvolgenti.

È intervenuta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi, Isabella Lettori che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di simili iniziative su problematiche riguardandanti sia i giovani che gli adulti. Saranno incontri in cui si potrà parlare liberamente di tematiche importanti che, a volte, devono superare molti pregiudizi. Anna Consales