Presentata la Stagione Teatrale 2024-25 del Teatro Verdi

Presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale 2024-25 del Nuovo Teatro Verdi, “nel segno dell’incontro con titoli che raccontano storie e aprono riflessioni, che indagano la realtà attraverso lo specchio della finzione, sovvertendo confini e punti cardinali”. Un programma importante, con attori famosi e compagnie prestigiose, che, sicuramente, potrà incontrare le preferenze di ogni fascia di età. Un enorme impegno per offrire alla città una proposta culturale esaltante, con appuntamenti imperdibili. La stagione partirà il 23 novembre con un evento speciale fuori abbonamento:”Tom & Will”, il concerto dei “The King’s Singers”. Il secondo appuntamento sarà il 6 dicembre con “Il fu Mattia Pascal” con Geppy Gleijeses e, a seguire, tante altre serate imperdibili. Non mancherà la danza con “Gaite’ Parisienne”, che andrà in scena il 20 dicembre. Ci saranno musical importanti, come “Grease” e “Flashdance”. Una assoluta novità è rappresentata dalla finestra per i più giovani, denominata “Verdi Green”. Un cartellone veramente ricco e di sicuro impatto e, probabilmente, si aggiungeranno, anche, spettacoli canori di rilievo. Un teatro sempre più vivo e partecipato, un cartellone con grandi nomi della scena nazionale pronti a regalare emozioni e, soprattutto, un teatro che possa coinvolgere sempre più persone, in un dialogo culturale con la città, anche in considerazione della candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027. È stata focalizzata la completa fruibilità del Teatro per le scuole, le associazioni e quanti abbiano un programma valido da presentare. Sarà sicuramente una stagione teatrale che regalerà emozioni. Anna Consales