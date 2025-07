Presentata la Stagione Teatrale 2025-26 del Teatro Verdi

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale 2025-26 del Nuovo Teatro Verdi:”Storie in scena. Emozioni a vista”. Sono stati illustrati i vari appuntamenti di una stagione che “si costruisce per incastri e attraversamenti”. Ogni rappresentazione focalizza un mondo diverso: un rione napoletano, una tenda achea, un palazzo borghese, un manicomio finto, una casa vera. “È una stagione che mette in fila storie che vale la pena ascoltare. Senza didascalie”. Un programma importante con attori famosi e compagnie prestigiose, che, sicuramente, potrà incontrare le preferenze di ogni fascia di età. Viene confermata la finestra “Verdi Green”, principalmente rivolta a un un pubblico giovane, ma non solo. Si inizia il 25 novembre con la commedia “Benvenuti in casa Esposito”, con Giovanni Esposito, Nunzia Schiano e un cast strepitoso. Anche per quanto riguarda la Rassegna “Verdi in Rock”, visto il grande successo della prima edizione, c’è il progetto di proporla nuovamente, focalizzando l’idea di avvicinare al teatro anche i più giovani. Una stagione che si prospetta entusiasmante e che, sicuramente, i brindisini apprezzeranno. Il Teatro è la nostra culla della cultura, un luogo magico e coinvolgente. Anna Consales