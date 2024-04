Presentata la terza edizione della Fiera del Libro di Brindisi

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della III Edizione della “Fiera del Libro di Brindisi” con Silvana Carolla, direttore artistico/organizzativo della Fiera, e Angela Howel, presidente dell’Associazione WWTS-World Women Talent System di Brindisi e coordinatrice internazionale della Fiera. Presente l’attore Mingo De Pasquale che ha illustrato il cortometraggio “l’Amore conta”. Presenti, anche, gli studenti di alcuni istituti scolastici che saranno coinvolti in attività molto interessanti. L’evento, che si terrà dall’11 al 13 aprile, sarà ubicato al primo piano di Palazzo Granafei Nervegna, con a disposizione 20 sale divise per generi letterari. Sono state illustrate le tante novità di questa terza edizione. Saranno tre giorni intensi con tanti appuntamenti interessanti. Una Kermesse eccezionale che darà voce alla cultura in tutte le sue espressioni. Tante le case editrici, gli autori, le associazioni, i patrocini, gli sponsor e i media partner che daranno visibilità all’evento. Tre giorni che, sicuramente, riusciranno a coinvolgere la città. Anna Consales