Presentata la V Edizione del “Brindisi Performing Arts”

Presso la Sala di presidenza della Provincia di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del “Brindisi Performing Arts Festival (BPA) 2024”, giunto alla V edizione. Gli spettacoli di musica, danza e teatro si terranno in Puglia dal 21 agosto al 17 novembre, nei comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, San Pietro Vernotico, il reparto di pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi, presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Carovigno e la Casa Circondariale di Brindisi. Il Festival prevede una Summer Edition nel mese di agosto e una Autumn Edition nei mesi di ottobre e novembre. Il Festival di arti performative d’inclusione ha l’obiettivo di celebrare l’importanza delle diversità per realizzare una società più sensibile, attenta e inclusiva, contribuendo, così, alla crescita culturale, migliorando la qualità di vita di ogni individuo. Grande l’entusiasmo del direttore artistico Vito Alfarano, AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, che ha illustrato tutti gli eventi in programma. “Un’ondata di arte, musica e teatro sta per travolgere la provincia di Brindisi. Dalla musica elettronica alla magia comica, dal comedy show agli spettacoli di burattini: ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età!”. Anna Consales