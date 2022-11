PRESENTATA LA XIII EDIZIONE DEL “TUFFO DI CAPODANNO”

Presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della XIII edizione del “Tuffo di Capodanno”. L’evento, organizzato dal gruppo “Summer Time-Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, senza finalità di lucro, è legato alla solidarietà e quest’anno i fondi raccolti saranno destinati al sostegno del progetto di vita dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo di Noi” gestito dalla Cooperativa Sociale di “Eridano” di Brindisi. L’evento, che rappresenta un punto fondamentale della tradizione brindisina, ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale il nuovo brand “SEA Brindisi”, l’importante identità grafica per il turismo del Capoluogo Adriatico conferita per la promozione dei principali eventi ed in particolare per quelli che rappresentano l’indissolubile legame della città con il mare. Durante l’incontro è stata presentata la maglia ufficiale della edizione 2023 che verrà consegnata a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa insieme a un biglietto per la lotteria che mette in palio alcuni simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani brindisini. Sarà possibile iscriversi presso il punto Decathlon di Brindisi dal 1 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 e ricevere, inoltre, tutti gli altri particolari riguardanti l’evento. Sarà comunque possibile iscriversi fino alle ore 10.00 del 1 gennaio 2023 direttamente alla “Conca”. Per eventusli informazioni è possibile contattare i numeri: 393/5821619-329/8059256. Quest’anno, fortunatamente, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, anche il “Tuffo di Capodanno” sarà un segnale di ritorno alla normalità. Da sei anni viene confermato anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno-Città di Viareggio. Il giornalista Nico Lorusso ha condotto la conferenza stampa. Anna Consales