Presentata la XVI edizione del “Tuffo di Capodanno”

Presso il Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della XVI edizione del “Tuffo di Capodanno”. Un appuntamento che si ripete ogni anno e che richiama sempre tanta attenzione e partecipazione. L’evento, organizzato dal gruppo “Summer Time-Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, senza finalità di lucro, è legato alla solidarietà e quest’anno i fondi raccolti saranno destinati a sostegno del progetto “Associazione Mattia Passante”, “Psicologia in corsia”, per il supporto psicologico pre e post intervento a pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e caregiver, presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Perrino.

La macchina organizzativa riprenderà ufficialmente lunedì 1 dicembre 2025 con l’avvio delle iscrizioni, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor Deal Group Brindisi by Allegrini e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con l’Associazione”Volare in Salento” del Presidente Diego Provinzano. Inoltre, l’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino. Per iscrizioni e donazioni bisogna recarsi presso Cisalta Sport, dall’1 al 22 dicembre, dal lunedì al venerdì ore 17.30-20.00. Sabato e domenica ore 10.30-12.30 / ore 17.30-20.00. Dal 23 dicembre, dal lunedì alla domenica ore 10.30-12.30 / ore 17.30-20.00. Il Tuffo di Capodanno si terrà giovedì 1 gennaio 2026 in località Materdomini “La Conca”. In caso di mare mosso, l’evento sarà spostato a Cala Materdomini. Durante la conferenza è stata presentata la maglia e gli organizzatori hanno espresso la speranza che quest’anno si possa raggiungere un numero anche maggiore di partecipazioni. Da ricordare, anche, il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio che viene confermato da 10 anni. Per chi non parteciperà, si potrà seguire la Diretta TV sull’emittente Antenna Sud. Anna Consales