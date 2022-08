PRESENTATA LA XXV EDIZIONE DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO”

Presso la Sala riunioni dell’Aeroporto di Brindisi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della XXV edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”. La rassegna internazionale di musica antica, diretta dal Maestro Cosimo Prontera, propone un programma di concerti ed approfondimenti sul periodo barocco attraverso le opere del grande Leonardo Leo e di altri importanti contemporanei . Tredici saranno gli appuntamenti, con artisti di fama internazionale, che si terranno tra San Vito dei Normanni, Brindisi, Mesagne e Lecce. La serata inaugurale sarà domenica 21 agosto a San Vito dei Normanni, nel Chiostro dei Domenicani, con il concerto “Vicerè e Dogi”. Il Barocco Festival è musica antica, musica che è emozione e condivisione. Anche quest’anno il Maestro Prontera ha curato la manifestazione in tutti gli aspetti con il solito entusiasmo ed emozione. È una grande soddisfazione essere arrivati alla XXV edizione e una ulteriore conferma per il Barocco Festival che promuove musica ad alti livelli e, soprattutto, eseguita “con strumenti originali”. Non è certamente un repertorio adatto all’intrattenimento ed è importante coinvolgere anche le giovani generazioni. In occasione della conferenza stampa, è stato presentato il rosato di Negramaro e Susamaniello-Tenute Lu Spada “Fuoco Rosa”, in edizione speciale per il Barocco Festival Leonardo Leo 2022. Inoltre, Luca Marangi, (pasticcere), e Simone Saracino (interior designer), in occasione del XXV anniversario del “Barocco Festival”, hanno collaborato per la realizzazione del dolcetto di mandorle “Lionardo” (Emalu) dalle note tradizionali, dedicato a Leonardo Leo, importante artista di fama internazionale. Anna Consales