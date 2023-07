PRESENTATA LA XXVI EDIZIONE DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO”

Presso il salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della XXVI edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”, a cura della città di San Vito dei Normanni con la città di Brindisi, il Ministero per la cultura e la Regione Puglia. La rassegna internazionale di musica antica, diretta dal Maestro Cosimo Prontera, propone un programma di concerti ed approfondimenti sul periodo barocco, attraverso le opere di Leonardo Leo, esponente della scuola napoletana del Settecento con natali a San Vito dei Normanni e di altri illustri contemporanei. La serata inaugurale del Festival sarà il 5 agosto a San Vito dei Normanni con un prologo originale a partire dalle ore 21.00. “Buon compleanno Maestro” è il titolo di una non-stop fino a mezzanotte per brindare a Don Lionardo, con la tradizione dello “stappo” familiare ai più giovani, e calare la città nel mood barocco. Saranno 15 gli appuntamenti che si terranno tra Brindisi, San Vito dei Normanni, Mesagne e Lecce, per quanto riguarda la prima parte. Seguirà la parte invernale. Ascolteremo circa 110 brani con 75 musicisti che si alterneranno sui palchi. Concerti che sicuramente regaleranno emozioni, perché il Barocco Festival non è da considerarsi intrattenimento, ma, piuttosto, cultura musicale ad alti livelli. Sono intervenuti: il Maestro Cosimo Prontera, direttore artistico del Festival, Silvana Errico, Sindaco di San Vito dei Normanni e l’Assessore del Comune di Brindisi Gianluca Quarta. Un’edizione che si preannuncia strepitosa nel segno dei più affermati interpreti del repertorio barocco. Un evento culturale di altissimo livello, apprezzato anche fuori dai confini regionali. Il Barocco Festival è musica antica, non di nicchia, musica che è emozione e condivisione, eseguita con strumenti originali. Il M° Prontera ha curato la manifestazione in tutti gli aspetti con il solito entusiasmo, convinto di poter regalare concerti che possano coinvolgere tutti. Anna Consales