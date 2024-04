Presentata la XXXVII edizione di “Brindisi in Bicicletta”

“La bicicletta insegna cos’è la fatica. Insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di sé stessi- Romeo Tepore”. Presso la Sala della Colonna, di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della XXXVII edizione di “Brindisi in bicicletta”, il Raduno Cicloturistico tanto caro al compianto Romeo Tepore, fondatore della ASD US ACLI “Fausto Coppi”, decano del ciclismo brindisino, figura storica della città e ideatore dell’evento. Era il lontano 1975 quando si tenne l’edizione d’esordio di quello che sarebbe diventato un evento imperdibile per la comunità brindisina. Il 23 marzo 2020, moriva Romeo Tepore, il “papà” della “Brindisi in Bicicletta”, proprio il giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la presentazione del libro “Istantanee di una vita. Un viaggio lungo tre quarti di secolo. Nico Lorusso racconta Romeo Tepore”. Un libro importante perché racconta l’uomo Romeo con tanti ricordi della sua vita. Un racconto intenso e dettagliato che il giornalista Nico Lorusso ha scritto con passione e tanta emozione. Questa del 2024 sarà la prima edizione, che si terrà tra poco più di un mese, dopo la scomparsa del suo fondatore. La macchina organizzativa era già partita nel novembre 2023 con tanti appuntamenti interessanti e seguiti con attenzione. Durante la conferenza sono stati resi noti i dettagli dell’edizione 2024 con tutte le novità. Si partirà, sicuramente, con un ricordo del grande ed indimenticabile Romeo. È stato istituito il I Trofeo “Romeo Tepore” e si terrà il XV Trofeo “Mimino Blasi”. La manifestazione, che partirà il 26 maggio 2024, si svolge in collaborazione con: Coni- Comitato Provinciale di Brindisi; AIDO-Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule gruppo “Marco Bungaro” di Brindisi; Unione Sportiva ACLI Brindisi. Le iscrizioni presso “Hitch Bike” Brindisi. La conferenza è stata moderata dal giornalista Nico Lorusso. Anna Consales