Presentata l’iniziativa “I colori dell’energia”

(dalla nota-stampa inviata dagli organizzatori):

Dopo il successo dello scorso anno, torna “I Colori dell’Energia” che si terrà a Brindisi presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare, dal 15 al 17 ottobre. L’evento, le cui novità sono state illustrate nel Salone di Rappresentanza della Prefettura, dopo la presentazione nella Capitale, tiene accesi dibattito e riflettori sulla necessità di autonomia energetica a livello nazionale. Per tagliare il traguardo della certezza degli approvvigionamenti è necessario un sistema produttivo competitivo, un puzzle complesso fatto di tessere strategiche quali: un migliore utilizzo dell’energia, un minor impiego di combustibili fossili, un’ampia rete di fornitori, tecnologie d’avanguardia a supporto delle imprese protagoniste della transizione.

L’evento sarà l’occasione per presentare in maniera esaustiva il “Rapporto 2026 sul settore energetico italiano e le sue filiere industriali”, un lavoro che mette insieme sicurezza, costi, infrastrutture e industria, con una particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese.