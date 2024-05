Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata presentata l’VIII edizione del progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. “Adotta un Monumento” ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. È stato presentato il programma e le novità di questa edizione che coinvolgerà centinaia di studenti delle Scuole primarie di primo e secondo grado e degli istituti superiori. Quest’anno si sono aggiunti nuovi importanti siti culturali. Altra novità è l’approfondimento sulla legalità da parte degli studenti che saranno presenti in piazza Sottile de Falco. La fase finale si svolgerà a Brindisi dal 22 al 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con gli studenti che hanno partecipato pronti ad accogliere i visitatori presso i luoghi adottati dalle proprie classi. Saranno tre mattinate di cultura, arte, festa con i ragazzi che per un giorno vestiranno i panni della “Guida turistica”. Sono stati ringraziati i dirigenti scolastici e gli studenti per la sensibilità dimostrata. È stato veramente importante riuscire a suscitare negli alunni il senso di meraviglia per la bellezza dei luoghi adottati, arricchendo la consapevolezza di appartenenza verso la loro città così ricca di bellezze. Un progetto importante, un’iniziativa che vuole valorizzare al meglio la città, partendo dalle scuole, affinché Brindisi sia conosciuta anche dai brindisini. Anna Consales