Presentata oggi la terza fase del progetto “Viva Vittoria Brindisi”Verso la grande installazione di 1.500 coperte solidali in Piazza Santa Teresa il 9 novembre 2025

Si è tenuta oggi, venerdì 10 ottobre, la conferenza stampa di presentazione della terza fase del progetto Viva Vittoria Brindisi, una grande opera relazionale condivisa che da mesi coinvolge l’intero territorio della città e della provincia di Brindisi.

Il progetto nasce dall’impegno di centinaia di volontarie e volontari che, con dedizione e costanza, hanno realizzato migliaia di quadrati lavorati ai ferri e all’uncinetto, grazie anche a chi ha donato lana, tempo ed entusiasmo.

Siamo oggi entrati ufficialmente nella fase di assemblaggio delle coperte, con un obiettivo chiaro: completarne 1.500. Attualmente il traguardo è vicino, con circa 1.250 coperte già pronte.

Il prossimo passo sarà la grande installazione pubblica prevista per domenica 9 novembre 2025, in Piazza Santa Teresa a Brindisi, dove — dalle 9:00 alle 19:00 — l’intera piazza verrà completamente ricoperta dalle coperte realizzate a mano, trasformandosi in un emozionante simbolo collettivo di cura, unione e resilienza.

Durante l’evento, tutte le coperte verranno messe a disposizione per la raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto ai CAV – Centri Anti-Violenza di Brindisi, a sostegno dei progetti di rinascita femminile promossi da “Io Donna – Crisalide – Ricomincio da Me”, realtà impegnate nel supporto alle donne vittime di violenza.

La giornata sarà animata dalla presenza dei volontari che hanno reso possibile l’iniziativa e dalla partecipazione delle scuole del territorio, che contribuiranno con attività spontanee e momenti di condivisione.

Viva Vittoria Brindisi non è solo un progetto artigianale: è un gesto corale di solidarietà, un filo che unisce mani, storie e speranze.

Vi aspettiamo numerosi il 9 novembre 2025 in Piazza Santa Teresa.