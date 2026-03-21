Presentata un’asta benefica in ricordo del dr. Ferruccio Perretti



Presso la Sala “Brindisi Capitale” del Grande Albergo Internazionale di Brindisi, si è tenuto un incontro in ricordo del Past President, dr. Ferruccio Perretti, organizzato dal Rotary Club Brindisi, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia. “I suoi divertimenti artistici diventano occasione di incontro e di sostegno per le iniziative del Club”. Dopo l’esecuzione degli inni rotariani, ha avuto inizio la serata con l’intervenuto dell’avv. Riccardo Mele, Presidente Rotary Club Brindisi, che ha salutato i presenti e ha parlato dell’importanza dell’evento, il primo ideato per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del Club brindisino. La missione del Rotary è quella di servire. I figli del dr. Perretti hanno messo a disposizione i quadri realizzati dal padre e si è pensato a un’asta per raccogliere i fondi per finanziare un anno di studi di uno studente brindisino. Sono intervenuti: il prof. Antonio Mario Caputo, Società di Storia Patria per la Puglia, e il prof. Teodoro De Giorgio. Il prof. Caputo ha parlato del dr. Perretti, stimato ginecologo, un vero e proprio punto di riferimento per molte donne, il medico della porta accanto. Non soltanto un ottimo medico, ma, anche, un sensibile artista con all’attivo numerosi quadri ben incorniciati che raffigurano luoghi di Manduria e Ostuni. Più volte Presidente del Rotary Club Brindisi, si era dedicato a service prestigiosi. Con i suoi dipinti e i tanti libri ha, sicuramente, scritto un pezzo di storia importante. I figli, Egidio e Franca, hanno deciso di donare i quadri proprio per onorare la memoria del papà che si spendeva per tutti. Molto interessanti anche le riflessioni del prof. De Giorgio su questo artista autodidatta, con la passione per la cultura, la storia e la pittura, che aveva un’ammirazione per l’arte dell’ottocento. Realizzava i quadri per se stesso con i luoghi natali che aveva frequentato. Evidente la sua capacità di raffigurare scorci dei luoghi prescelti, sempre senza personaggi. Opere che evidenziano una certa ingenuità nel dipingere, con soggetti estratti dalla quotidianità. I figli hanno regalato i suoi libri alla biblioteca di Manduria e il prof. De Giorgio li ha esortati ad aggiungere anche un quadro. Due interventi molto esaustivi e, al termine, si è dato inizio all’asta benefica. Una bella idea del Rotary Club Brindisi che, ancora una volta, ha confermato di essere una presenza imprescindibile per il territorio e un particolare ringraziamento ai figli dell’indimenticato dr. Perretti. Anna Consales