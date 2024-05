Presentata un’importante iniziativa del Rotary Club Brindisi

Il Rotary Club Brindisi si è fatto promotore di una bella iniziativa per restituire alla città un importante bene perduto e, allo stesso tempo, commemorare la figura di uno storico socio del Club, il Generale Francesco Cervino. Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, nella Cappella del Santissimo Sacramento, tra le opere ospitate, c’era la tela di Diego Oronzo Bianchi di Manduria raffigurante il “Miracolo della mula” che fu trafugata da ignoti e non venne mai ritrovata. Non ci sono testimonianze fotografiche riguardanti il dipinto e se si vuole procedere ad un rifacimento della tela, che possa essere ragionevolmente vicino all’originale, ci si può basare su altre opere dell’autore e sull’iconografia dell’epoca. Presso il Liceo Artistico “Edgardo Simone” è stato presentato il progetto che prevede la realizzazione della tela da parte delle allieve del Liceo, guidate dal prof. Giuseppe Ciracì. Il progetto, condiviso con entusiasmo dalla prof.ssa Carmen Taurino, Dirigente Scolastico, ha visto la partecipazione, inoltre, dei docenti: Federico Longo e Daniele Di Campi. Importante la collaborazione di don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, e dello storico dell’arte, prof.Teodoro De Giorgio. Partecipano al progetto le classi 3A e 4A, indirizzo Arti Figurative e Architettura e Ambiente. Tutto ha avuto inizio nel mese di gennaio con un sopralluogo presso la Cattedrale, durante il quale un’alunna ha redatto un prezioso taccuino che ripercorre le varie fasi del progetto. Le ragazze hanno mostrato le proposte per l’elaborato finale e il prossimo anno si passerà alla realizzazione della tela. Verrà rispettato il tema, ma la progettazione sarà sicuramente personale. Si tenderà a rendere contemporanea un’immagine del 700. Durante l’incontro, inoltre, il Presidente del Rotary Club Brindisi, dott. Giorgio Stomati, ha consegnato alcune copie del libro di Enrica Simonetti:” Le donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, opera sponsorizzata dalla sig.ra Maria Gabriella, moglie del Governatore del Distretto 2120, ing. Vincenzo Sassanelli, riguardante un documento che ha cambiato la storia dell’umanità. Una bella iniziativa e la conferma che il Rotary è, da sempre, parte integrante del territorio. Anna Consales