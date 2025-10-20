Presentate le Rassegne “Tutte le storie del mondo” e “Tutte le sere del mondo”

Presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della Rassegna di teatro per studenti e famiglie “Tutte le storie del mondo”, giunta alla quarta edizione. La Rassegna è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado della città di Brindisi e Provincia. È un appuntamento annuale molto atteso con spettacoli che si terranno presso il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco. Gli spettacoli raccontano varie storie, spesso ispirate a fiabe e favole, che affronteranno tematiche attuali, civili, educative e fantastiche. L’obiettivo della Rassegna è quello di coinvolgere gli alunni attraverso il linguaggio teatrale, affinché il teatro possa diventare un luogo ideale dove potere imparare attraverso la bellezza, una location che rappresenta la culla della cultura. È stata presentata, inoltre, la Rassegna “Tutte le sere del mondo”, la nuova stagione serale che è un vero e proprio percorso che intreccia memoria, poesia e impegno. Anche gli appuntamenti di questa nuova Rassegna si terranno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna, il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, gli attori: Sara Bevilacqua e Luigi d’Elia che hanno presentato il programma delle Rassegne. Anna Consales